Azra Akın yeni filmiyle vizyonda

2002 Türkiye güzeli Azra Akın'ın yeni filmi 'Her Şey Mümkün' bugün vizyona giriyor.

Azra Akın, romantik komedi türündeki 'Her Şey Mümkün' filminin İstinyePark Cinemaximum'da gerçekleşen gala gecesine beyazlar içinde katıldı.

Serin sırt dekolteli beyaz elbisesiyle göz dolduran güzel oyuncu, galaya gelen arkadaşı Ebru Şallı ile poz verdi.

Yetkin Dikinciler ile başrolde yer aldığı filmde bir mankeni canlandıran Akın, senaryo gereği tesisatçılık yaparken piyangodan büyük ikramiye çıkan bir adamla aşk yaşayacak.