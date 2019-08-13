Bedri Baykam Edremitli çocuklarla Kaz Dağları’nı çizecek

“Çocuklara güzel bir dünya bırakmak için, güzel yaşam için, doğayla, bitkilerle, hayvanlarla, tüm canlılarla iletişimin değerini biliyoruz. Toprağımızı, ağacımızı, temiz denizimizi savunuyoruz. Kaz Dağları da bizim, Hasankeyf de, Karadeniz de, Ege de… Gelecek kuşakların yaşam hakları adına Edremit’te sevgili çocuklarımızla ele ele veriyoruz. Tek dünyamız var onu biz koruyacağız” diyen Ressam Bedri Baykam Edremitli bütün çocukları birlikte dev bir resim yapmaya davet etti.

3. Edremit Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşecek etkinlik 18 Ağustos Pazar günü saat 17:00’de Altınkum Edremit Belediye Tesisleri’nde yapılacak. Bedri Baykam resim öğretmenleri ve ressamlar eşliğinde yüzlerce çocukla birlikte resim yaptıktan sonra da saat 20:30’da “Kaz Dağları, Doğa ve Sanat” başlıklı bir söyleşi de yapacak ve kitaplarını imzalayacak.

FUAR 17 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Bu yıl üçüncü kez kitapseverler ve doğaseverlerle buluşmaya hazırlanan Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00’de start alacak ve 25 Ağustos Pazar günü saat 24:00’e kadar açık kalacak.

Onur konuğu Ahmet Ümit olan 3. Edremit Kitap Fuarı’na 140 yakın yazar, gazeteci, milletvekili ve yerel yönetici katılacak. Aralarında Yayıncılar Kooperatifi’nin de olduğu 70 yakın yayınevi de fuarda kitaplarıyla temsil edilecek.

Fuarda, Kaz Dağları’nın maden aramalarıyla yok edilmesini protesto etmek için ressam Bedri Baykam eşliğinde yüzlerce çocuk resim çizecek, barış için Türkçe ve Rumca şarkılar seslendirilecek, Ataol Behramoğlu şiirlerini okuyacak, Filiz Ali ve Öner Yağcı bir kez daha Sabahattin Ali’yi anlatacak, edebiyatı, medyayı, yerel yönetimleri ve emek dünyasını kapsayan 30’a yakın söyleşi yapılacak, Eren Erdem şahsında cezaevinde olan gazeteci ve yazarlarla dayanışma için kitaplar imzalanacak…