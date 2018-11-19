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  2. Kültür Sanat
  3. 19 Kasım 2018 12:01

Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım'da Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Çingene Kızı mozaiği parçaları 26 Kasım’da Türkiye’ye geliyor” açıklamasını yaptı.

Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım'da Türkiye'ye getiriliyor
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Türkiye, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde, 1960'lı yıllarda kaçak kazılarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan ve 2012'de ABD'nin Bowling Green Üniversitesi'nde olduğu belirlenen 'Çingene kızı' mozaiğinin eksik 12 parçasını yeniden ülkeye getiriyor.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yaptığı açıklamada, "ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek. ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ

Çingene Kızı, Zeugma Antik Kenti'nde bulunan bir villanın yemek odasının taban mozaiğidir. Bu mozaik büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Resimli panoda yalnızca kadın başı figürü kalmıştır. Bu mozaikte kadın figürü sağına doğru bakmaktadır. kabarık saçları ortadan ikiye ayılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmıştır. Dar alınlı, elmacık kemikleri çıkık ve dolgun yüzlüdür. Kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpe bulunmaktadır. Bu nedenle ilk bulunduğunda “Çingene Kızı” olarak adlandırıldı.

Mehmet Ersoy , Çingene Kızı mozaiği , Kültür ve Turizm Bakanlığı , tarihi eser
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