İKSV ve DenizBank’tan erişilebilir sanat için işbirliği

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve DenizBank'tan Erişilebilir Sanat İçin Güçlü İşbirliği...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), film, tiyatro, müzik ve güncel sanat gibi farklı alanlardaki etkinlikleriyle toplumun her kesimini kültür-sanatla buluşturmayı amaçlıyor. Kültür politikaları alanındaki çalışmalarıyla da sanatın daha eşitlikçi, erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor. İKSV, sanata erişimde karşılaşılan fiziksel ve sosyal engelleri azaltmayı, etkinliklerinde kapsayıcılığı ve çeşitliliği artırmayı hedefliyor. Çalışmalarına bu vizyonla devam eden İKSV’nin yeni iş birliği, Türkiye’de kültür-sanat alanında sürdürülebilirliği ve herkes için erişilebilirliği odağına alan DenizBank ile hayata geçiyor. DenizBank, bu kapsamda İKSV’nin Erişilebilir Sanat Partneri oldu.

İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın desteğiyle önümüzdeki dönemde fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan bireylerin izleyici olarak, ekiplerde yer alarak ya da sahnede yer alarak İKSV etkinliklerine daha fazla ve etkin şekilde katılımı sağlanacak. Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında ilk adımlar, vakfın sonbaharda düzenleyeceği 18. İstanbul Bienali ve 29. İstanbul Tiyatro Festivali ile atılacak.



İKSV Genel Müdürü Görgün Taner: “DenizBank işbirliğiyle, İKSV etkinliklerinde etkisi uzun yıllara yayılacak, önemli bir açılım başlatıyoruz.”

İşbirliğini İKSV’nin çalışmalarında daha fazla kişinin sanata katılımını mümkün kılacak kalıcı ve dönüştürücü adımlar için önemli bir başlangıç olarak gördüğünü belirten İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “İKSV olarak elli yıldan uzun bir süredir Türkiye’de kültür-sanatın gelişimi için çalışıyor, farklı disiplinlerde nitelikli yapımları izleyicilerimize sunuyor, sanatçıların gelişimi ve üretime devam etmeleri için destek programları yürütüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz etkinliklerde geniş kitlelerin nitelikli kültür-sanat üretimlerine erişimini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Kültür-sanatın herkes için erişilebilir olması gerektiğine gönülden inanıyor, fiziksel ya da sosyal engellerin, bireylerin sanata katılımının önünde bir bariyer oluşturmamasını sağlamayı görevlerimiz arasında görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuyu önceliklerimiz arasına alarak aktif olarak daha fazla proje geliştirebilmek istiyoruz. Bu yolda bizimle aynı vizyonu paylaşan DenizBank’la hayata geçirdiğimiz bu yeni işbirliği, yalnızca şimdi yürüttüğümüz çalışmaları olumlu yönde etkilemekle kalmıyor, sanat yaşamı için daha kapsayıcı bir gelecek hayalimizi de yansıtıyor. Toplumsal faydayı odağına alırken kültür-sanat yaşamındaki gelişime hak ettiği önemi veren ve İKSV etkinliklerindeki bu yeni açılımı mümkün kılan DenizBank’a içten teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.

DenizBank CEO’su Recep Baştuğ: “Kültür-sanatın sürdürülebilirliği ve erişilebilirliğini önemsiyoruz.”

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “DenizBank olarak bankacılığı, kaynakların verimli kullanılarak büyütülmesi ve finansal kapsayıcılığın artırılması olarak ele alırken; insan ve toplum için fayda oluşturma sorumluluğumuz gereği, gelişime katkı sağlayacak alanlara desteğimizi de sürdürüyoruz. Türkiye’de kültür ve sanat üretimlerinin çoğalması ve herkes için erişilebilir hale gelmesi, bu yaklaşımımızın izdüşümünü oluşturuyor. Ülkemizin kültür-sanat hayatına yarım asırdan fazladır niteliği oldukça yüksek katkı sunan İKSV ile hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında, fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan bireylerin, sanatın üretim, icra ve izleyici boyutlarında daha aktif ve eşit şekilde yer almalarını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. 18. İstanbul Bienali ve 29. İstanbul Tiyatro Festivali ile başlayan bu iş birliğini, önümüzdeki dönemde farklı sanat disiplinlerine yayarak, ülkemizdeki kültür sanat ortamının daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sunmayı hedefliyoruz”dedi.

İKSV, Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank işbirliğiyle sanata erişimi artırma yönündeki çalışmalarına devam edecek

Kapsayıcılık ve erişilebilirliğin artırılmasına yönelik bu yeni işbirliği çerçevesinde, bu alanda çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarının danışmanlığında, engellenen bireylerin katılımıyla çeşitli kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Mekânların uygun koşulları sağladığı, mümkün olan tüm İKSV etkinliklerinde, fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan engellenen bireylere becerileri doğrultusunda üstlenecekleri görevlerde süreli istihdam sağlanarak hep birlikte kültür-sanat yaşamının parçası olabilmek için olanaklar yaratılacak.

Proje kapsamında ayrıca İstanbul Bienali’nde farklı engelleri olan bireyler için erişilebilir turlar düzenlenmesi de planlanıyor.

DenizBank’ın Erişilebilir Sanat Partnerliği, önümüzdeki dönemde farklı sanat disiplinlerine de yayılacak çalışmalarla, sanat üretimi ve katılımında kapsayıcılığı ve çeşitliliği artırma hedefiyle genişletilecek.