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Milli yas nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi

Milli yas nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük ulusal yas süresince Devler Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi gibi planlanan etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze’deki sivillere yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek olan 3 günlük ulusal yasa ilişkin açıklama yaptı.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur” denildi.

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Etiketler kültür ve turizm bakanlığı milli yas
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