Türkiye'de milli yas ilan edildi

Gazze Şeridi'nde hastaneye yönelik insanlık dışı saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.



Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir. pic.twitter.com/HDtVVfVUly — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

MISIR DA YAS İLAN ETTİ

Hastane saldırısının ardından Mısır, ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu hayatını kaybeden masumlar ve kardeş Filistin halkının tüm şehitleri için Mısır Arap Cumhuriyeti genelinde 3 gün süreyle genel yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.

Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.