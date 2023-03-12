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Piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti

Piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti
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Piyanist Ayşegül Sarıca, 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi meslektaşı Fazıl Say duyurdu.

Piyano virtüözü Ayşegül Sarıca, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Fazıl Say sosyal medya hesabından duyurdu. Fazıl Say paylaşımında "Değerli piyanist Ayşegül Sarıca’nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Sevgiyle, saygıyla anıyorum. Işıklarda uyusun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN TAZİYE
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıca için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından piyanist ve eğitimci, devlet sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Etiketler Ayşegül Sarıca piyanist fazıl say
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