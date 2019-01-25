Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler açıklaması

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan sorun nedeniyle 1 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminimn gösterim tarihi ertelenmişti.

Yılmaz Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamda "Organize İşler Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta sinemalarda, fragmanımız 16.00'da yayında!" dedi. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.