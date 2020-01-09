Zerzevan Kalesi’nin UNESCO listesine giriyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Roma döneminde inşa edilen Zerzevan Kalesi’nin, 2021 yılının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Turizm Platformu tarafından hazırlıklara başlanıldı.

Kentin tanıtımını yapmak, turizm potansiyelini ekonomik kazanıma dönüştürmek amacıyla DTSO bünyesinde 2019 yılında kurulan Turizm Platformu, Zerzevan Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasını için gerekli başvuruları yaptı.

Sputnik’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre platform, 2021 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Zerzevan Yılı’ ilan edilmesi için çalışmaların başlatılması kararı da aldı.

Ayrıca dünyada ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağı’nın da bulunduğu Zerzevan Kalesi’ne ziyaretçilerin daha kolay ulaşmaları için gerekli olan fiziki altyapı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi için de ilgili kurumların daha hassas davranmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

Zerzevan Kalesi, dünyanın en iyi korunmuş Roma İmparatorluğu’nun doğu sınır garnizonu olarak da biliniyor.

2019 yılında 424 bin 205 kişinin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi’ne 2020 yılında ise beklenen ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.