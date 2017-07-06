4 ünlü isim pişti oldu !

Serenay Sarıkaya, Hadise, Fahriye Evcen ve Hande Erçel 5.8 milyon takipçiyi aynı günlerde gördü ve yaşanan bu tesadüf görenlere "Yok artık", dedirtti. İşte sosyal medyada yaşanan ilginç tesadüfün detayları

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da, takipçileri her geçen gün artan Türkiye'nin en ünlü isimlerinden dördü, aynı dönemde aynı rakama ulaştı.



Serenay Sarıkaya, Hadise, Fahriye Evcen ve Hande Erçel 5.8 milyon takipçiyi aynı günlerde gördü ve yaşanan bu tesadüf görenlere "Yok artık", dedirtti.



Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da, takipçileri her geçen gün artan Türkiye'nin en ünlü isimlerinden dördü, aynı dönemde aynı rakama ulaştı.



Serenay Sarıkaya, Hadise, Fahriye Evcen ve Hande Erçel 5.8 milyon takipçiyi aynı günlerde gördü ve yaşanan bu tesadüf görenlere "Yok artık", dedirtti.