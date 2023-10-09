  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 56 yaşındaki ünlü şarkıcıdan 56'ncı yaşa özel poz

56 yaşındaki ünlü şarkıcıdan 56'ncı yaşa özel poz

56 yaşındaki ünlü şarkıcıdan 56'ncı yaşa özel poz
Güncelleme:

Un-Break My Heart adlı şarkı ile bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Toni Braxton 56. doğum günü için çıplak poz verdi.

Grammy ödüllü Toni Braxton, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Un-Break My Heart şarkısıyla müzik dünyasına damga uran Braxton, 56. doğum gününü seksi pozlarla kutladı.

 Braxton, sırtından ve omuzlarından ipek siyah bir elbise düşerken kameraya poz verdi.

 Braxton’ın paylaşımı üzerine Kris Jenner gibi pek çok ünlü isim şarkıcının doğum gününü kutladı.

 Ayrıca 2008 yılında da Braxton’a lupus teşhisi konmuştu. Ve ünlü şarkıcı da uzun zamandır bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İşte o poz:

Un-Break My Heart adlı şarkı ile bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Toni Braxton 56. doğum günü için çıplak poz verdi.

Etiketler Toni Braxton dekolte çıplak poz özel poz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: ''Kedicik olmaktan son anda kurtuldum''
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Filistin tepkisi: ''Dinlerken tüylerim diken diken oldu''
AK Partili ismin düğünde takı değil, servet takıldı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı
Atatürk'e benzemeyen büst tepki çekti
Piyasalar allak bullak! Dolar/TL rekor tazeledi, altın ve petrol yükselişte
İstanbul'da tarikatın öğrenci yurdunda erkek öğrenciye cinsel istismar
Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı!