56 yaşındaki ünlü şarkıcıdan 56'ncı yaşa özel poz

Un-Break My Heart adlı şarkı ile bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Toni Braxton 56. doğum günü için çıplak poz verdi.

Grammy ödüllü Toni Braxton, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Un-Break My Heart şarkısıyla müzik dünyasına damga uran Braxton, 56. doğum gününü seksi pozlarla kutladı.

Braxton, sırtından ve omuzlarından ipek siyah bir elbise düşerken kameraya poz verdi.

Braxton’ın paylaşımı üzerine Kris Jenner gibi pek çok ünlü isim şarkıcının doğum gününü kutladı.

Ayrıca 2008 yılında da Braxton’a lupus teşhisi konmuştu. Ve ünlü şarkıcı da uzun zamandır bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İşte o poz: