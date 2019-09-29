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  3. 29 Eylül 2019 10:38

8 aylık hamile Hazal Kaya, Altın Koza Film Festivali'ne katıldı

8 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birilkte Altın Koza Film Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

8 aylık hamile Hazal Kaya, Altın Koza Film Festivali'ne katıldı
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5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ve kısa bir süre sonra bebeklerinin olacağını öğrenen oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay oğulları Ali Fuat'ı kucaklarına almak için gün sayıyor.

HAYRANLARINI KIRMADI
Hamileliğinin son ayına giren güzel oyuncu Hazal Kaya, önce bir alışveriş merkezinde daha sonra Altın Koza Film Festivali'nde boy gösterdi. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Kaya, tek tek fotoğraf çektirdi.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
Hamileliğinde son aya giren Kaya, doğal olarak aldığı kilolarla takipçilerinden yüzlerce yorum aldı. Ancak yorumların hiçbiri olumsuz değildi. Kaya'ya takipçileri "Çok yakışmış maşallah" yorumlarını yaptı.

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