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ABD'li ünlü şarkıcıdan Filistin'e yardım

ABD'li ünlü şarkıcıdan Filistin'e yardım
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ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kaldığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey'den Gazze paylaşımı geldi.

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.

İSLAMOFOBİ'YE DİKKAT ÇEKTİ

Dünyadaki artan İslamofobi'ye dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi.

ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen çeşitli kuruluşlara yüksek meblağlarda bağış yapacağını duyurdu.

AA

Etiketler abd halsey filistin
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