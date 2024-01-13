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Acun Ilıcalı ve Doğu Demirkol arasında gerilim!

Acun Ilıcalı ve Doğu Demirkol arasında gerilim!
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye' programının 'Yılbaşı Özel' programında duyurularda olan ancak programda yer almayan Doğu Demirkol için bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programı, her sene olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık akşamı izleyicisinin karşısına çıktı. O gece reyting rekoru kırılan programda muhteşem şovlar sergilendi.


27 Aralık Çarşamba günü çekimleri yapılan yarışmada performans sergileyecek olan isimler açıklanmış ve listede Enis Arıkan, Kerem Alışık, Sarp-Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Gupse Özay, Onur Gürçay, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan'ın isimleri yer almıştı.

DUYURULARDA VARDI AMA EKRANDA GÖRÜLMEDİ

Ancak Doğu Demirkol yayın öncesi duyurularda olmasına rağmen yılbaşı gecesi ekranda görülmedi. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; 35 yaşındaki ünlü oyuncu ve komedyenin, kaprisleri ve istekleri yüzünden ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programından çıkarıldığı iddia edildi.

Birçok ünlü ismin katıldığı eğlence programında yer alan ve çekimlere de dahil olan Demirkol'un hareketleri tüm ekibi isyan ettirince Acun Ilıcalı oyuncuya sinirlenerek, Demirkol'un olduğu bölümleri çıkarttı ve yayına dahil etmedi.

'HİÇBİR PROGRAMINA ÇAĞIRMAYACAK'

54 yaşındaki Acun Ilıcalı’nın bir daha Doğu Demirkol’u hiçbir programına çağırmayacağı da iddia edildi.

Etiketler acun ılıcalı doğu demirkol iddia
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