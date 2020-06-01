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  3. 01 Haziran 2020 10:08

Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya ile ilk paylaşım

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun llıcalı doğum gününü Dominik'te kutladı. Acun Ilıcalı, sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ile doğum günü pastası kesti. Acun, Instagram hesabından o anları paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya ile ilk paylaşım
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki doğum günü kutlamasının videosunu ve aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Ilıcalı paylaşımında "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.

  Çağla Altunkaya, virüs salgını nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kalmıştı. Kış aylarında yine yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın yaptığı programda görüntülenen Altunkaya’nın Acun Ilıcalı ile olan paylaşımları gündem olmuştu.
 
 

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