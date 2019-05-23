Acun Ilıcalı'dan Turabi açıklaması

Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran ödüllere doymuyor. Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon oldu. Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.

Şampiyon olarak başarısını ülke sınırlarının dışına gururla taşıyan Turabiye'e Acun Ilıcalı'dan tebrik mesajı geldi.

"NE MUTLU BİZE"

Ilıcalı, "ABD'deki The Challenge şampiyonluğunu kutluyorum. Yurt dışında da kendini kanıtlamış oldun. Vefalı olduğunu hep gösterdin, bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize" mesajını yayınladı.

"ACUN ILICALI 3'ÜNCÜ DEFA ŞAMPİYON OLAMAZSIN DEMİŞTİ"

Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; '3. defa şampiyon olamazsın' demiştin. Survivorda beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."

The Challenge şampiyonu Turabi oldu