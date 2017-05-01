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  1. 01 Mayıs 2017 16:54

Acun Ilıcalı'nın 532 bin TL'lik saati

Acun Ilıcalı'nın kolundan çıkarmadığı Richard Mille marka saatiyle İstanbul'un lüks semtlerinde orta düzeyde bir ev sahibi olabilirsiniz.

Acun Ilıcalı'nın 532 bin TL'lik saati
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Televizyon dünyasının tartışmalı ismi Acun Ilıcalı'nın saat tercihi de çok konuşulacak. Ilıcalı'nın kullandığı Richard Mille'nin RM 011 Felipe Massa modelinin değeri 532 bin TL.

Acun Ilıcalı’nın TV kariyeri, şov dünyasına yönelik etkileri, aşk ve evlilik hayatı her daim tartışıldı. Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan Ilıcalı’nın birçok evi, arabası, teknesi hatta özel uçağı bulunuyor. Ilıcalı’nın kullandığı saatler de dikkat çekiyor. Ilıcalı’nın tercih ettiği ünlü saat markası Richard Mille’nin RM 011 Felipe Massa modelinin fiyatı 150 bin dolar civarında. Yani 532 bin TL…

Verdiği söyleşilerde zamanını iyi değerlendirdiğini söyleyen Ilıcalı’nın bunun için bu kadar yatırım yapması da şaşırtıcı ‘olmasa gerek’! Richard Mille’nin saatleri 100 bin ila 3 milyon dolar arasında değişiyor.  Ilıcalı’nın yeşil sahalardan yakın arkadaşları olan Arda Turan ve Burak Yılmaz’ı da aynı saati tercih etmeleri yönünde ikna ettiği de söyleniyor.

 

Sözcü

acun ılıcalı , kol saati