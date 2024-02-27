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Afra Saraçoğlu'na hırsızlık şoku!

Afra Saraçoğlu'na hırsızlık şoku!
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Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakteri ile tanınan Afra Saraçoğlu'nun lüks evine hırsız girdi.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren oyuncu Afra Saraçoğlu, hırsızlık olayıyla sarsıldı.

TV100'ün haberine göre, ‘Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy’deki evine hırsız girdi.

 ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Saraçoğlu‘nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda birçok ziynet eşyasının çalındığı ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

TV100

Etiketler Yalı Çapkını hırsız ev
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