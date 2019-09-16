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  3. 16 Eylül 2019 14:40

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi evli mi ?

Eski sevgilisi Sıla'yı darp etmesiyle gündeme gelen Ahmet Kural artık yeni aşkıyla gündemde... Oyuncu Kural avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor! Bu yeni ilişkiyle ilgili bomba iddia ise aşkın önüne geçti!

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi evli mi ?
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Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde biten Ahmet Kural bir süredir avukat Çağla Gizem Çelik ile birlikte. Avukat Çağla Gizem Çelik’in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa’da yer alan habere göre; taraflar bu iddiaları yalanladı.

Çiftin geçen yıl kasım ayında ayrıldıkları öğrenildi.

Ahmet Kural’ın menajeri; ‘Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır’ açıklamasını yaptı.

Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural’ın avukatlığını da yaptı.

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