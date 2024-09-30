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Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı

Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı
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Türk pop müziğinin divası Ajda Pekkan sanat hayatında ilk kez yuhalandı. Efes Antik Tiyatro'da sahne alan Ajda Pekkan özür dilese de izleyicinin tepkisi dinmedi.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz aylarda konserinde yaşanan protokol krizi ile gündemdeydi. Ünlü isim şimdi de Efes Antik Tiyatro’daki konserinde yaşananlarla gündemde.

Süperstar olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Konser alanını terk etti̇ler

Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gidebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.

Seyirciler, bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etmeye bile başladı.
Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu.

Özür di̇ledi̇

Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı

Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı..

Etiketler ajda pekkan konser yuhalandı
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