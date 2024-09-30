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TÜDER Başkanı Küçük: ''Ajda Pekkan konserinin geç başlaması ''ayıplı hizmet''tir

TÜDER Başkanı Küçük: ''Ajda Pekkan konserinin geç başlaması ''ayıplı hizmet''tir
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Türk pop müziğinin divası Ajda Pekkan Efes Antik Tiyatro'da sahneye geç çıkınca izleyici tarafından yuhalanarak protesto edilmişti. Büyüyen tartışmalarla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "Konseri terk eden ya da eksik konser hizmeti alan tüketicilerimiz, AYIPLI HİZMET kapsamında yasal haklarını arayabilirler." dedi.

Türk pop müziğinin Süperstar'ı olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı.

Ünlü şarkıcı 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu.

 Hatta izleyiciler arasında konser alanını terk edenler de oldu.

Ajda Pekkan'ın sanat hayatına "yuhalandığı ilk konser" olarak geçen olayla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük bu durumun ayıplı hizmet olduğunu belirterek diyerek, izleyicilere "Konseri terk eden ya da eksik konser hizmeti alan tüketicilerimiz AYIPLI HİZMET kapsamında yasal haklarını arayabilirler" dedi.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün o açıklaması:

Sanatçı Ajda PEKKAN’ın, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine saat 21:00'de başlaması gerekirken saat 22:00 olmasına rağmen başlamaması, sözleşmede belirlenen süre içinde konserine başlamaması ve eksik konser hizmeti ifa etmesi nedeniyle, 6502 sayılı Yasa hükmü gereğince AYIPLI HİZMET olarak sayılacaktır.
Konseri terk eden ya da eksik konser hizmeti alan tüketicilerimiz, AYIPLI HİZMET kapsamında yasal haklarını arayabilirler.
Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici,
* Hizmetin yeniden görülmesi,
* Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,
* Ayıp oranında bedelden indirim,
* Sözleşmeden dönme
haklarından birini sağlayıcıya (Konser bileti satışını yapan organizasyon firmasına) karşı kullanmakta serbesttir.
Tüketicilerimizin bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandıAjda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandıMagazin

 

Etiketler Tüketiciler Derneği tüder levent küçük ajda pekkan
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