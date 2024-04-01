AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama

Yerel seçimler öncesinde yaptığı "Murat Kurum tarihi fark atacak" açıklamasını yapan ve yerel seçimlerin ardından yapacağı açıklama merakla beklenen Hakan Ural sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve sert açıklamalarıyla dikkat çeken Hakan Ural, seçim öncesi Murat Kurum'un kazanacağını söylemişti. Seçim sonrası Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrası sözleri gündem olunca Ural'dan cevap gecikmedi.

Ural, Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamada "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Çok büyük ama. Bundan eminim. Ben sokaktan geldim sokaktan. Her türlü esnafımla, polisimle, askerimle, doktorumla, hemşiremle herkesle konuşuyorum. Bir egosal kibirim olmadığı için herkes konuşurum, gözlemlerim. Bizim insanımız zeki, farkındalığı var. Tarihi farkla alacak tarihi" dedi. Sandıkların açılmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 51,09 oranla Murat Kurum'u geçti." demişti.

Sonuçların ardından Hakan Ural, sessizliğini bozarak Instagram hesabından açıklama yaptı.

Ural, "Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim. Birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı. Tebrikler, hayırlı olsun. Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, bir ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum. Sizi çağdaş aydınlar sizi.

Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Genel seçimler tekrarı ardından yerel seçim derken hakikaten çok yıpranma oldu. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ayrışmadan, kin, nefret, öfkelenmeden saygı ile sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışalım." ifadelerini kullandı.