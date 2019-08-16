Aleyna Tilki'nin videosuna tepki yağdı

Genç popçu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile bir kez daha konuşulan isim oldu. Dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin emzik emdiği video internet ortamında en çok izlenen video oldu.

Tilki'nin bu videosu pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Pucca, Aleyna Tilki'nin videosunu paylaşarak tepkisini dile getirdi. Pucca şu ifadeleri kullandı: "Aleyna benim için inanılmaz bir zeka, farklı ve ulaşılamayacak bir ses. Ama 19 olduktan sonra şu hareketleri aynı BaharC gibi pedofili amcalara hizmet gibi geliyor. Umarım ben yanılıyorumdur. Yapmayın etmeyin ne güzel beyinlersiniz. Böyle harcanmak..."