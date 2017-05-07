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  3. 07 Mayıs 2017 11:20

Alişan aradığı aşkı buldu

Esra Erol'un kız kardeşiyle birlikte olan Alişan çarpıcı itiraflarda bulundu.

Alişan aradığı aşkı buldu
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Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile evlilik yolunda olan Alişan, bir tv programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı sürpriz ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre 'İlişkimiz çok yeni, her şeyin başındayız' diyen Alişan tanışma hikayelerini de anlattı.

"Bundan 4 yıl önce konuk olarak Esra'nın programına gitmiştim. Onun kulisinde 'Bu kız kim', 'Benim kardeşim' falan diye konuştuk. Ona 'Bizi tanıştır' demiştim, tanıştırmadı. Askerden yeni gelmiştim. 15 ay askerlik yapmışım, bana güvenemedi herhalde. Geçenlerde Ece'nin oğlunun doğum günü vardı, Esra da oradaydı. 'Evlenmek istiyor musun hala?' dedi. Konu eskilere gitti. Sonra bizi tanıştırdı. Her şey yolunda. Eda, müzik öğretmeni. Yeni yeni oyunculuk yapmaya başladı."

Habertürk

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