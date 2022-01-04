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Alişan'ın eşi Buse Varol yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü

Alişan'ın eşi Buse Varol yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, imaj değişikliğine gitti. Uzun zamandır koyu saç rengi tercih eden Buse Varol, sarışın oldu. Varol'un takipçileri ise ''Eski haline geri dön'' yorumunu yaptı.

Son olarak 2017 yılında Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Buse Varol, setlere dönmeye hazırlanıyor. Varol, kamera karşısına geçmeden önce imaj tazeledi. 

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI
Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol, uzun zamandır koyu renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Varol, yeni imajını da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun saçları Amine Gülşe ve Demet Akalın tarafından beğenilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da yakıştıramadı.

YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ
Birçok sosyal medya kullanıcısı Buse Varol'un yeni saçları için "Eski saç rengin daha güzeldi", "Bu renk seni solgun göstermiş" ve "Peruk gibi olmuş" yorumunu yaptı.

Etiketler buse varol saç rengi alişan
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