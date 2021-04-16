Alper Saldıran Aşkın Tarifi dizisine katıldı

Kanal D'nin yaza damga vurması beklenen ve kadrosunda Kadir Doğulu, Cem Davran, Yasemin Conka gibi isimleri bulunduran Aşkın Tarifi dizisine Alper Saldıran da katıldı

Yaz dizilerinin cast çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. NTC Medya'nın Kanal D için çekeceği Aşkın Tarifi dizisinin kadrosu yavaş yavaş tamamlanıyor. Kadir Doğulu, Yasemin Conka ve Cem Davran'ın rol alacağı dizinin kadrosuna son olarak Alper Saldıran katıldı.

Yemek kültürü üzerine de anlatımlar içeren iddialı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.



Alper Saldıran kimdir?

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'nin eski nişanlısı Uygar'ı canlandıran Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Turizm lisesi 1. sınıfta, otel stajını tamamlarken, gelen reklam teklifiyle kamerayla tanıştı. Liseden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü'ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılında oyunculuk üzerine eğitim almaya karar verdi ve okulu bırakıp Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne burslu olarak başladı.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman'ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler-arası tiyatro yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.



Alper Saldıran, Kalbim Ege'de Kaldı Mustafa, Beni Böyle Sev, İnsanlar Alemi, Sağ Salim, Böyle Bitmesin, Mavi Kelebekler, Anadolu Kartalları, Misafir, Yerden Yüksek, Melekler Korusun, Derman, Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız, Kara İnci, Bir Dilim Aşk gibi yapımlarda yer aldı. Alper Saldıran, 1.79 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

Alper Saldıran'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020- Masumlar Apartmanı (Uygar) (TV Dizisi)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Murat) (TV Dizisi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Bulut) (Sinema Filmi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Mustafa) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – İnsanlar Alemi (Can) (TV Dizisi)

2012 – Sağ Salim (Recai) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 – Anadolu Kartalları (Fatih) (Sinema Filmi)

2011 – Misafir (Kısa Film)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Feyyaz) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Barış) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Tuna) (TV Dizisi)

2006 – Hüzün Dolayısıyla Kapalıyız (Kısa Film)

2007 – Kara İnci (Seçkin) (TV Dizisi)

2004 – Bir Dilim Aşk (Burak) (TV Dizisi)

2003 – Ne Kimse Sorar Halim (Kısa Film)