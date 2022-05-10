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Amerikan Şarkı Yarışması'nı K-pop yıldızı kazandı

ABD'de "Eurovision benzeri" olarak ilk kez düzenlenen eyaletler arası şarkı yarışmasını Oklahoma'yı temsil eden K-pop yıldızı AleXa kazandı.

Avrupa ülkeleri arasında düzenlenen Eurovision yarışmasının benzeri olarak tasarlanan Amerikan Şarkı Yarışması'nın ilk kazananı K-pop şarkıcısı AleXa oldu. 25 yaşındaki şarkıcı, yarışmada elektro-pop tarzındaki 'Wonderland' isimli şarkıyla birinciliği elde etti. 

Amerikan Şarkı Yarışması'nda ilk performanslar Mart ayında büyük bir prodüksiyonla yapılmıştı. Yarışma şarkıcılar Kelly Clarkson ve Snoop Dogg tarafından sunulmuştu. 50 eyaletten yarışmacıların 8 hafta süren eleme turlarında sahne aldığı yarışmada iki aşamalı bir oy sistemi uygulandı. Buna göre ilk olarak jüri şarkıları oyladı, daha sonra halk oylaması yapılarak burada alınan puanlar jürinin verdiği puanlara eklendi. 

TİKTOK ETKİSİ


Sanatçıların performanslarının ardından yapılan jüri oylamasında Washington eyaletini temsil eden Allen Stone, 'A Little Bit of Both' adlı şarkısıyla ilk sırada yer almıştı. Ancak AleXa 'Wonderland' isimli şarkısını TikTok'ta öne çıkarmayı başarınca halk oylaması sonucunda 710 puanı elde ederek yarışmayı birinci bitirdi. 

AleXa, ABD'deki müzik kariyerinin yanı sıra "ikinci evim" dediği Kore'de de K-pop tarzında yaptığı çalışmalarla büyük bir şöhret yakaladı. 

Etiketler K-pop yıldızı alexa şarkı yarışması Wonderland elektro-pop
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