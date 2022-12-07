  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Arda Türkmen'den Issız Adam filmi ile ilgili yıllar sonra gelen açıklama

Arda Türkmen'den Issız Adam filmi ile ilgili yıllar sonra gelen açıklama

Arda Türkmen'den Issız Adam filmi ile ilgili yıllar sonra gelen açıklama
Güncelleme:

Şef Arda Türkmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılıp kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Türkmen, Issız Adam'ın meşhur restoran sahnesinin kendi yerinde çekildiğini açıkladı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisinin bu haftaki bölümüne ünlü şef Arda Türkmen konuk oldu. 

Yemeğe her zaman meraklı olduğunu söyleyen Türkmen, babasının da gastronomiyle ilgilendiğini ifade etti.

Bir döneme damgasını vuran Çağan Irmak'ın Issız Adam filminin meşhur restoran sahnesinin kendi restoranında çekildiğini açıkladı. 

Filmde Alper karakterine hayat veren Cemal Hünal, Arda Türkmen'in restoranına gidiyormuş. 

Filmin gösteriminin ardından, Türkmen'in restoranı ziyaretçi akınına uğramış. 

Etiketler arda türkmen ıssız adam armağan çağlayan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Turan'dan teknik direktörlük için ilk adım
Turistler Taksim'de, sığınmacılar Esenyurt'ta! Hepsi sokaktaydı
Yargıtay'dan FETÖ'cülerin beraatinin önünü açan karar
Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak!
İşkenceyle gasp eden çeteye nefes kesen operasyon
TOKİ'nin ev kurası Suriyelilere çıktı
Dolar, Euro ve altın kritik sınırda
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketi sonuçları açıklandı
Benzin ve motorinde çifte indirim geliyor
Ekranların olaylı izdivaç programı Kısmetse Olur geri döndü! İşte yarışmacılar