Arda Türkmen'den Issız Adam filmi ile ilgili yıllar sonra gelen açıklama

Şef Arda Türkmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılıp kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Türkmen, Issız Adam'ın meşhur restoran sahnesinin kendi yerinde çekildiğini açıkladı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisinin bu haftaki bölümüne ünlü şef Arda Türkmen konuk oldu.

Yemeğe her zaman meraklı olduğunu söyleyen Türkmen, babasının da gastronomiyle ilgilendiğini ifade etti.

Bir döneme damgasını vuran Çağan Irmak'ın Issız Adam filminin meşhur restoran sahnesinin kendi restoranında çekildiğini açıkladı.

Filmde Alper karakterine hayat veren Cemal Hünal, Arda Türkmen'in restoranına gidiyormuş.

Filmin gösteriminin ardından, Türkmen'in restoranı ziyaretçi akınına uğramış.