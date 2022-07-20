Arka Sıradakiler 10 yıl sonra geri dönüyor
Yayınlandığı yıllarda reytinglere damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisi, 10 yıl sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Dizinin oyuncularından Temmuz Karikutal'ın, yıllar sonra projeyi farklı bir konseptte hayata geçirmek için harekete geçtiği öğrenildi.
Proje tasarımını üstlenen Karikutal, dizinin eski oyuncu kadrosu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde Temmuz Karikutal, dizinin yapımcısı Birol Güven ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin bu karesi, 'Arka Sıradakiler' hayranlarını heyecanlandırmıştı.
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