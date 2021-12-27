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Arka Sokaklar'da

Arka Sokaklar'da

Kanal D ekranlarının 15 yıldır vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'da dizinin efsane kararkteri Rıza Baba'ya hayat veren ünlü oyuncu Zafer Ergin diziden ayrlıyor. Dizinin resmi hesabından "veda" paylaşımı geldi.

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yayınlandığı ilk günden beri seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisi hakkında, sosyal medyayı çalkalayan bir iddia ortaya atıldı. Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğrafta yer alan 'RIZA BABA' yazısı, usta oyuncunun diziye veda edeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

 Sosyal medya kullanıcıları, ''Rıza baba öldü mü?'', ''Başımız sağolsun'' ve ''Şaka mısınız? Rıza baba diziden ayrılıyor mu?'' gibi yorumlar yaptılar.

Etiketler rıza baba arka sokaklar veda rıza zafer ergün
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