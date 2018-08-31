  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Ağustos 2018 09:51

Asena Atalay'ın takipçisine yanıtı olay oldu

Caner Erkin ile yaşadığı olaylı evliliği bitmesine rağmen karşılıklı suçlamalar ve mahkeme süreciyle gündemden düşmeyen Asena Atalay bu sefer de takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Asena Atalay'ın takipçisine yanıtı olay oldu
A+ A-

Boşandığı eşi Caner Erkin ile velayet davası yüzünden sık sık gündeme gelen Asena Atalay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin'den boşandıktan sonra, velayet davası ile magazin gündeminde çok konuşulan Asena Atalay sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla çok konuşuldu.

"ERKEK OLSAM KARI KIZ KOVALARIM"

28 yaşındaki sunucunun, "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, "Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür" yanıtını vermesi dikkati çekti.

Atalay ayrıca takipçisinin aşkla ilgili sorusuna ise düşündüren bir cevap verdi. Takipçinin, "Aşk acısı çekiyorum" yazan bir takipçisine, "Bayılırım" karşılığını verdi.

sosyal medya , asena atalay , itiraf
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM