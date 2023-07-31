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Aşkın Olayım'ın söz yazarından Galatasaray'a sert tepki: ''Ah alıyorsunuz''

Aşkın Olayım'ın söz yazarından Galatasaray'a sert tepki: ''Ah alıyorsunuz''
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi için hazırlanan klipte Aşkın Olayım şarkısı kullanıldı. Şarkının söz yazarı Onur, ''Niye böyle hırsızca dönüyor bu işler bu ülkede'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Müzik dünyasında beğenilen şarkılar zaman zaman sevilen futbolculara armağan ediliyor.

Bunlardan biri de son dönemde dillere dolanan 'Aşkın Olayım' şarkısı.

Şarkının ithaf edildiği isim ise Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Arjantinli golcüsü Mauro Icardi.

Sarı-kırmızı taraftarların gönlünde adeta taht kuran Icardi'nin golü sonrası statta çalan şarkı dillere pelesenk oldu.

Özel video hazırlandı
Art arda yıldız transferler yapan Galatasaray, milyonlarca taraftarın merakla beklediği Icardi transferini bugün KAP'a bildirdi.

Transfer haberi ise yine Aşkın Olayım şarkısıyla hazırlanan videoyla duyuruldu.

"Niye böyle hırsızca dönüyor bu işler bu ülkede?"
Sosyal medyada gündem olan video, sarı-kırmızılı taraftarı coştururken, şarkının söz yazarı şarkıcı Onur'dan tepki geldi.

Kendi hesabından söz konusu videoyu alıntılayan Onur, "İzinsiz, habersiz, böyle işlere kalkışıyorsunuz, ah alıyorsunuz. Tertemiz başlamak varken niye böyle hırsızca dönüyor bu işler bu ülkede?" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamasına katıldı
Taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcının sosyal medya hesabında, şampiyonluk kutlamasında Icardi ile olan kareleri olduğu görüldü.

Etiketler ıcardi aşkın olayım
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