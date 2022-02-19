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Aslı Enver'e sevgilisi Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi

Aslı Enver'e sevgilisi Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi

Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in, sevgilisi Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Şimdilerde Sırça adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan 37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'den güzel bir haber geldi. Daha önce 3 yıl kadar Birkan Sokullu ile evlilik yaşayan Enver, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan Enver, evlilik teklifi aldı.

 ASLI ENVER SOSYETEYE GELİN OLUYOR
Arkadaş ortamında tanışan ikiliden 49 yaşındaki Öztarhan, neredeyse Enver'e ilk görüşte aşık oldu ve ailesi ile de tanıştı.

Aslı Enver'e olan aşkıyla oldukça mutlu olan Öztarhan güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifinde bulundu. Evliliğe sıcak bakan Aslı Enver'in ise yakın çevresine, "Yazın evlenebiliriz" müjdesini verdiği iddia edildi.

Takvim

Etiketler aslı enver Önder Öztarhan
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