''At yarışı'' sözleri olay olmuştu: Müge anlı ateş püskürdü

Müge Anlı, "at yarışı" ile ilgili sözleri nedeniyle özür dilemesini isteyen seyircilere açıklama yaptı.

Müge Anlı'dan 'at yarışı' sözlerine gelen tepkilere yanıt geldi. Önceki gün Atv canlı yayınına çıkan göz doktoru ve babasının yüzleşmesi dikkat çekmişti. 91 yaşındaki emekli ağır ceza hakimi babası, miras paylaşımı ve servetleri yüzünden sıkça tartışmaların yaşandığı ve 12 yıldır kız kardeşiyle hüsumet yaşayan Selimoğlu'na "Kumar oynadığı için vasi olmasını istemedik' dedi.

ANNESİ AĞA KIZI

Göz doktoru Kayhan Selamoğlu'nun annesinin ağa kızı olması sebebiyle birçok tarla ve servetinin bulunduğu, Kayhan Bey'in ise kumar alışkanlığı olduğu için kendilerinden uzak tutup vasi olarak seçmek istemediklerini ifade etti. Ailesi tarafından kumar oynadığı için tepki gören Selamoğlu "Tek hobim at. Çocukluğumdan beri atlara ilgim var. Bir atım var ve binicilik yapıyorum. Asla kumar oynamadım" dedi.

"BUNUN İÇİN TEDAVİ GÖRECEKSİN"

Yaşananların ardından Müge Anlı, at yarışı hakkında kurduğu cümleler nedeni ile sosyal medyada tepki çekmişti. Bugün Atv canlı yayınında, sosyal medyadan gelen 'Müge Anlı özür dile' çıkışlarına yanıt veren başarılı televizyoncu, "At yarışı ile ilgili Müge Anlı özür dilesin diye bir şey açmışlar. Çok teşekkür ederim aslında cevap vermeme bile gerek yok bu işten mağdur olan hanımlar, beyler, anneler, babalar yastalar ve zaten yazıyorlar. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ben çoluğunun çocuğunun rızkını kumara yatıranlardan özür dilemem, dilemeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hayat yok! Evli değilim, çocuğum yok, o zaman annene babana yardım edeceksin, onların kalkınması çin yardımcı olacaksın. Eğer bundan vazgeçemiyorsan da bu da bir bağımlılık, bunun için tedavi olacaksın."

"ALIN SİZE CEVAP"

"İnsanlar bunlar için yeri geliyor sadece parasından pulundan değil, canından da oluyorlar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovalar, biz onuncu köyde daha rahat olacağız. Ben at beslemekten falan bahsetmiyorum, keşke bir atım olsaydı. At insana en yakın hayvandır diyorlar, o başka bir şey ama kumar başka bir şey. Kusura bakılmasın, iyi bir de kumar oynayanlardan özür dileyeceğiz. Oldu gözlerim doldu, alın size cevap!"

KAYHAN SELAMOĞLU OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'ya çıkan göz doktoru Kayhan Selamoğlu emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşti, karşılıklı gelen ifadeler herkesi şaşkına çevirdi.

Ağa kızı annesini 9 aydır görmüyordu öz doktoru Kayhan Selamoğlu... 91 yaşındaki annesini kendisine gösterilmediğini iddia ederek Müge Anlı'dan yardım isteyen Kayhan Bey'in iddiaları ve yayına bağlanan aile fertlerinin sözleri arasındaki çelişki kafaları karıştırdı. Kayhan Selamoğlu annesini dokuz aydır görmediğini, kardeşi ve babasının annesini görmesine engel olduğunu belirtti.