Ata Demirer'in ''jelibon'' göndermesi sosyal medyayı salladı

Ata Demirer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, “Türkiye'de 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" esprisini gerçek sanıp trollenen Melih Gökçek’i böyle "ti"ye aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara’ya ve gündeme dair merak edilen soruları Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programında yanıtladı.

Fakat Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.

Çocuk şekerlemesi olan jelibonları değerli bir maden sanan Gökçek’in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ATA DEMİRER DE TİYE ALDI

Komedyen Ata Demirer de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Melih Gökçek ile dalga geçti.

Demirer, “Tek Kişilik Dev Kadro” isimli stand-up gösterinde yıllar önce yaptığı bir şakaya atıfta bulunarak, “J ile hayvan..?” paylaşımını yaptı.

GECENİN BOMBASINI MELİH GÖKÇEK PATLATTI: YERALTINDA 6 MİLYAR DOLARLIK JELİBON BULUNDU

Ünlü ekonomist ve yazar Murat Muratoğlu'nun Erdoğan’ın “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk" açıklamasını "ti"ye alan paylaşımını gerçek sanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, paylaşımı gerçek sanınca bombayı patlattı: “Adana’da yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş”

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, 28 Haziran 2022 günü yeni petrol rezervi keşfi açıklamalarına göndermede bulunarak Twitter'da “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası’na eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu paylaşımı ciddiye alınca gecenin bombası patlamış oldu.

Melih Gökçek katıldığı canlı yayında “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Çocuklar yer ya… Hah işte jelibon bulunmuş. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” dedi.

Fatih Atik’in “Fake falan olmasın başkanım” uyarısına rağmen jelibona sahip çıkan Gökçek “Hayır hayır fake değil, bulunuyor. Bulunuyor arka arkaya bulunuyor” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz” demişti.