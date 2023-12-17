Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Atatürk filminin ikincisi olan Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı.

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Atatürk 2 1881–1919' filminden ilk fragman yayınlandı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 'Atatürk' film serisinin ikinci filminin ilk fragmanı yayınlandı.

5 Ocak'ta vizyona girecek film, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na giden sürece odaklanacak.

Aras Bulut İynemli, filmin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

İki bölümden oluşan ve ilk bölümü 'Atatürk 1881 - 1919' adıyla 3 Kasım'da Türkiye'de vizyona giren film, daha sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova’da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 30’dan fazla ülkede sinemalarda gösterildi.

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı yapımda, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’ye ise Mehmet Günsür canlandırıyor.