Atatürk filminin afişi de ortaya çıktı, yayın tarihi belli oldu

Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ve 2 film olarak yayınlanacağı duyurulan Atatürk filminin fragmanının ardından afişi de yayınlandı.

Disney Plus’ın yayınlamaktan vazgeçtiği, sinemalarda vizyona girecek olan ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, ‘Atatürk’ filminin afişi yayınlandı.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı, Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli’nin, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden’in, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür’ün, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya’nın, Madame Corinne’i Esra Bilgiç’in yapım, iki film olarak izleyiciyle buluşacak.

Atatürk filminin yayınlanacağı platformlar belli oldu

Disney Plus, ABD Ermeni Ulusal Komitesi’nin ‘Atatürk’ filminin yayınlanmaması içim yaptığı provokatif paylaşımların ardından filmi yayından kaldırma kararı almıştı.

Filmin hangi platformda yayınlanacağını ise gazeteci Fatih Altaylı duyurdu.

"Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor." diyen Altaylı, filmin yayınlanacağı platformun da 1 değil 2 olduğunu belirterek. Diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek." ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya’da da gösterim için görüşmelerin sürdüğünü belirten Fatih Altaylı "yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.