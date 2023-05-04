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  3. Ay Yapım’dan Aile dizisindeki ampul söndürme sahnesiyle ilgili açıklama geldi

Ay Yapım’dan Aile dizisindeki ampul söndürme sahnesiyle ilgili açıklama geldi

Ay Yapım’dan Aile dizisindeki ampul söndürme sahnesiyle ilgili açıklama geldi
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Ay Yapım, yapımcısı olduğu ‘Aile’ dizisinin sosyal medyada gündem olan ampul sahnesiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

Ay Yapım, sosyal medyada gündem olan "ampul" sahnesinin dizinin senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında farklı bir amacı ve anlamı olmadığını açıkladı.

Ay Yapım'ın "ampul" sahnesine ilişkin açıklaması şu şekilde: "Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklendiğini gördük. Bu sahnenin diziminiz senaryo ve karakter hikâyesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne, dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir."

NE OLMUŞTU ?

Show TV’de yayınlanan 'Aile'dizisinin bir sahnesinde ampulü söndüren oyuncu, oğluna "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" demiş, o sahne sosyal medyada siyasi bir mesaj olarak yorumlanmıştı. 

Etiketler ay yapım açıklama ampul söndürme aile aile dizisi
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