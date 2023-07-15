Ayda Alina müjdeyi verdi

28 yaşındaki TikTok fenomeni Ayda Alina sevenleri ile müjdeli haberi paylaştı.

Sosyal medya platformlarından biri olan Tiktokta oldukça yüksek takipçili olan Ayda Alina son dönemde sessiz olmasının nedenini sevenleri ile paylaştı. Hayallerinin peşinden giden ve müzik sektörüne girmeyi planlayan Ayda Alina bu konuda ilk adımı attı.

Çok küçük yaşlardan beri müziğe olan ilgisini koruyan ve doğru zamanı bekleyen başarılı fenomen Ayda Alina yoğun bir tempoda çalışmaya başladı. Oldukça fazla seyahat eden ve Almanya Türkiye arasında sürekli seyahat eden genç fenomen daha öncesinde de birçok Avrupa ülkesini gezmiş. Yoğun tempodan sonra gezilerine devam edecek olan Ayda Alina bu konuda çok heyecanlı. “Müzik benim hayalim. İleride şarkıcı olmak ve kendimi bu şekilde ifade etmek istiyorum. Sevenlerim beni beklesin bomba gibi geleceğim. “ diyerek düşüncelerini sosyal medya platformundan dile getirdi. Çalışmaları son hızla devam eden fenomen şimdilerde bu konu ile ilgili oldukça yoğun çalışmakta.