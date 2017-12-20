Ayrılık iddialarına böyle yanıt verdiler

Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu eşi Belçin Bilgin, 'Acı Tatlı Ekşi' filminin galasında el ele boy gösterdi.

Özge Özpirinçci, Buğra Gürsoy ve Gözde Türkpençe'nin başrolünü paylaştığı 'Acı Tatlı Ekşi' filminin galası Kanyon'da gerçekleşti.

Oyuncuların tam kadro geldiği galaya; Yılmaz Erdoğan, eşi Belçim Bilgin, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Güzin Özyağcılar kızı Zeynep Özyağcılar, Dolunay Soysert, Ezgi Mola, Tarık Ünlüoğlu, Gülenay Kalkan, Timur Savcı, Hatice Aslan, Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu, Çağlar Çorumlu, Caner Cindoruk, Seray Kaya, Ahu Türkpençe, Alina Boz, Serhat Teoman, Nursel Köse, Fatih Aksoy, Ege Kökenli, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Selin Şekerci, Nilay Deniz, Cansu Tosun, Ece Yörenç, Aslı Bekiroğlu, Tümer Metin, Gamze Topuz, Onur Buldu, Aziz Aslan, Mahir İpek, Ayça Erturan, Şenay Gürler, Yeşim Ceren Bozoğlu, Serhat Teoman, Leyla Feray, Ozan Açıktan, Eniz Arıkan, Ümmü Burhan, Ayşe Melike Çerçi, Aslı Bekiroğlu ve Eda Ece de katıldı.

Ayrılık söylentileriyle sık sık gündeme gelen oyuncu çift Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, gala gecesine el ele katıldı.

Yeni imajıyla dikkati çeken Bilgin, Ben Kingsley ve Jacqeuline Bisset'la başrolünü paylaştığı 'Backstabbing for Beginners' Hollywood filminin yayın tarihine az bir süre kaldığını ifade ederek, "Fragmanı yayınlandı ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok emek verdim bu filme, umarım izleyici de beğenir" dedi.