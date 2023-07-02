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Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar

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Fransa'da sokakta dans eden Ayşe Arman’ın kızı Alya Dormen, sosyal medyadan gelen kötü yorumlara isyan etti.

Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen, Fransa’da sokakta canlı müzik eşliğinde dans etti. Çevrede bulunan insanlar tarafından beğenilerek alkış aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar tarafından kötü yorumlar alan Alya Dormen, Instagram hesabından duruma isyan etti.

Fransa'da sokakta dans eden Ayşe Arman’ın kızı Alya Dormen, sosyal medyadan gelen kötü yorumlara isyan etti.

 

Etiketler ayşe arman alya dormen dorman fransa canlı müzik dans eleştiri alkış
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