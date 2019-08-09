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  3. 09 Ağustos 2019 15:27

Bahar Candan, genç kadına böyle saldırdı

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, bu sefer skandal bir videoyla gündeme geldi. Bahar Candan'ın karşısında oturan genç kadına tekme tokat saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan'ın olay yaratan görüntüleri ortaya çıktı. Candan, karşısında bacaklarını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİ
Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan, arkadaş grubuyla oturduğu esnada karşısındaki genç kıza önce tokat attı sonra da tekme ve yumruklarla saldırdı. Karşısındaki kadına bir anda saldıran Bahar'ı arkadaşları engellemekte güçlük çekti. Candan'ı kavga videosu ise sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

"ANNEME KÜFÜR ETMİŞTİ"
Kavga görüntülerinin yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Bahar Candan, "Arkadaşlar merhaba, bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı. O kız benim kardeşim gibidir. Melisa, çok da severim. 13 yaşındayken anneme küfür etmişti onun için oldu." dedi.

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