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Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıktı

Bartu Küçükçağlayan, konserine mini etekle çıktı
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Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Bartu Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada konserinde sahneye yine etekle çıktı.

"Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, son konserlerinden birinde sahneye etekle çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi projelerde oyunculuk kariyeriyle tanınan Küçükçağlayan, aynı zamanda müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. 2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile evlenen ünlü isim, sahne performanslarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Bartu Küçükçağlayan'ın göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyada olay oldu.

 

Etiketler Bartu Küçükçağlayan'ın mini etek etek etekli konser konser
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