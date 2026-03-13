  1. Anasayfa
Başörtülü videosu olay yaratmıştı: Tutuklu fenomen Murat Övüç hakkında karar verildi

Sosyal medya hesabından başörtü takarak söylediği sözler gerekçesiyle tutuklanan fenomen Murat Övüç'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden başına başörtüsü takarak söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 20 Aralık 2025 günü tutuklanmıştı.

 

Hakim karşısına çıkan Murat Övüç, tahliyesini talep etti.

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. 

Ara kararını açıklayan mahkeme, Övüç'ün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

3 yıla kadar hapsi isteniyor

Hazırlanan iddianamede, Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Murat Övüç'ün savcılık ifadesinde, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.

Şüphelinin paylaştığı videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği vurgulandı.

