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  3. 06 Temmuz 2017 08:17

Ben Bilmem Eşim Bilir'in laneti ! O da boşandı

Oyuncu Bekir Aksoy'un tek celsede boşanmasının ardından çok ilginç bir detay göze çarptı.

Ben Bilmem Eşim Bilir'in laneti ! O da boşandı
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Oyuncu Bekir Aksoy, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu’ndan tek celsede boşandı. Aksoy, “Eşim gerekli açıklamayı yapar” derken, Çavuşoğlu şiddet gördüğü iddialarını reddederek “Baktık ki iş saygısızlığa gidiyor, ilerde daha kötü olmamak için evliliğimizi erkenden bitirdik” dedi. 

Yeşim Salkım, 2 yıl önce Bekir-Derya Aksoy çiftini uyarmış, “Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katılanlar boşanıyor. Siz de katıldınız. Dikkat edin, sonunuz bizim gibi olmasın” demişti.
 
‘Ben Bilmem Eşim Bilir’e katılan çiftlerden Gamze Topuz-Ümit Kantarcılar, Derya-Mehmet Coşkundeniz, Yeşim Salkım-Hakan Eratik boşanmıştı. Son halka Derya-Bekir Aksoy çifti oldu.

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