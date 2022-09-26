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Bensu Soral sosyal medyadan uyardı: Eski telefon numaram ile...

Bensu Soral sosyal medyadan uyardı: Eski telefon numaram ile...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, eski telefon numarasını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere karşı uyarıda bulundu.

Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında uyarılarda bulundu. Oyuncu, eski telefon numarasının dolandırıcılık girişimi için kullanıldığını söyledi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Soral, şu ifadelere yer verdi:
"Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533...88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler"

Etiketler Bensu Soral telefon numara
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