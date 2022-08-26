Berdan Mardini yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü.

Şarkıcı Berdan Mardini, 2010 yılında Fatoş Yelliler ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz ekim ayında ise 10 yıllık eşinden olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ayrılığın ardından müzik çalışmalarına ağırlık veren Berdan Mardini, İbrahim Tatlıses'e şöhreti getiren 'Ayağında Kundura' şarkısını yorumladı.

Berdan Mardini'nin performansı ve yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.