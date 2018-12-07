Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisinin ardından flaş bir proje daha...

2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncularından Beren Saat ve Selçuk Yöntem, Netflix'in yeni projesinde bir araya gelecek.

Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'nun başrollerinde yer alan Beren Saat ve Selçuk Yöntem, Netflix dizisi için 10 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçecek.

'Aşk-ı Memnu'da; Selçuk Yöntem zengin ve iki çocuk babası 'Adnan Ziyagil'i, Beren Saat ise 'Adnan Ziyagil'in genç eşi 'Bihter Yöreoğlu'nu canlandırıyordu.