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  3. 07 Aralık 2018 18:30

Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netfilix'in Türkiye'den çıkan ilk dizisinin ardından bir proje daha açıklandı.

Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada
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Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisinin ardından flaş bir proje daha...

2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncularından Beren Saat ve Selçuk Yöntem, Netflix'in yeni projesinde bir araya gelecek.

Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'nun başrollerinde yer alan Beren Saat ve Selçuk Yöntem, Netflix dizisi için 10 yıl sonra yeniden kamera karşısına geçecek.

'Aşk-ı Memnu'da; Selçuk Yöntem zengin ve iki çocuk babası 'Adnan Ziyagil'i, Beren Saat ise 'Adnan Ziyagil'in genç eşi 'Bihter Yöreoğlu'nu canlandırıyordu.

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