Beren Saat'in mayolu paylaşımı olay oldu

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemiyle beraber Beren Saat de soluğu tatilde alan isimlerden biri oldu. Eşi Kenan Doğulu'yla birlikte keyifli bir tatil geçiren Saat, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Başarılı oyuncu, Instagram son gönderisinde mayolu halini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Saat'e ilk yorum Boran Kuzum'dan geldi. Belçim Bilgin, Nebahat Çehre gibi birçok ünlü isim de yorum yapmadan geçmedi.

Beren Saat'in mayolu pozuna dört yüz bine yakın beğeni geldi. Saat, bayram tatili için paylaştığı fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Saat, paylaşımına şu notu düştü:

''Aylarca bekleyip yeniden el ele olabildiğimiz her gün bayrammış aslında... Bizi yetiştirenlere, sevmeyi ve güçlü olmayı öğretenlere... Sevgiyle.. #iyibayramlar''