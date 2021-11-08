Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı

Eylül ayında ayrılan oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çifti ilişkilerine bir şans daha verdi. Berk Atan barışma haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, eylül ayında yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyurmuştu... İkili ayrılığa dayanamadı. Aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Berk Atan, barışma haberini Selin Yağcıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düştü.